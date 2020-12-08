Стали известны первые оценки новой игры Cyberpunk 2077

Москва, 8 декабря. Специалисты игрового портала IGN протестировали новую игру Cyberpunk 2077. В результате теста они поставили ей 9 баллов из 10 возможных.

Созданием игры занималась студия CD Projekt RED. Тест проводили специалисты 32 различных компаний, в том числе представители GamesBeat и GameSpot.

Все эксперты по результатам тестирования сошлись во мнении, что новый проект CD Projekt RED является прорывом в мире игровой индустрии. Среди главных положительных качеств игры тестировщики называли открытый мир и свободу действий персонажа.

Тем не менее эксперты обнаружили большое количество незначительных багов. Но отметили, что на игровой процесс недоработки особо не повлияют.

Недавно актер Киану Ривз лично опробовал Cyberpunk 2077 и оставил положительный отзыв. Его образ использовался авторами игры для создания одного из героев.