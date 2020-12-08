Блогер Соболев раскрыл правду о Розе Сябитовой

Москва, 8 декабря. Сваха Роза Сябитова на самом деле добрый и спокойный человек. Однако на экране она вынуждена играть довольно эпатажную роль, рассказал блогер Николай Соболев.

Видеоблогер вместе со свахой участвовал в программе «Форт Боярд». И там ему удалось увидеть Сябитову с другой стороны. По его словам, женщина абсолютно по-разному ведет себя перед камерой и в реальной жизни.

«Когда включилась камера, я удивился. Роза Сябитова в жизни и на экране — это два разных человека. Это игра, это актерская игра. Она вообще другая. То есть она просто нормальная женщина. Она нормально разговаривает», — сказал популярный блогер в эфире YouTube-шоу «Балдежный подкаст».

Соболеву также удалось пообщаться с ведущей программы «Давай поженимся» на тему ее образа. Телесваха призналась, что ведет себя иначе перед камерой, поскольку нашла свою аудиторию и давно работает на нее.

«Включается камера, и она сразу за попку кого-то щипнет, что-то там сводит и так далее. Выключается камера — она садится в телефон и просто рассуждает о каких-то житейских проблемах: о том, куда внучку в школу отдать», — добавил блогер.

Российские зрители и вправду ценят Сябитову. Сваха зачастую дает женщинам советы по выстраиванию гармоничных отношений с мужчинами и самими собой. Недавно звезда заявила, что культ молодости — «это убийца женщины после пятидесяти». Она обратилась к желающим прекрасно выглядеть дамам и призвала их перестать молодиться.