Завод «Донецкгормаш» отправил на экспорт более 90% продукции

Донецк, 8 декабря. Глава ДНР Денис Пушилин посетил ГП «Донецкгормаш» и ознакомился с производством предприятия.

Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики Владимир Рущак сообщил Пушилину, что внутренний рынок занимает лишь 10% производства. Остальные 90% идут на экспорт, в основном в страны ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

Глава ДНР сказал, что возможности производства для внутреннего рынка необходимо проанализировать, чтобы в дальнейшем выработать стратегию его модернизации.

Недавно появилась информация, что ДНР запускает программу импортозамещения. Причиной тому стал повышенный импорт промышленной продукции.