Самая пожилая жительница Чехии скончалась на 110-м году жизни

Прага, 8 декабря. Скончалась старейшая жительница Чешской Республики Мария Голикова. В июле ей исполнилось 109 лет, рассказала журналистам староста села Шарка Ежкова.

Женщина умерла в родном селе Ближковице. Там она прожила всю свою жизнь. Ее отец был призван на фронт и пропал во время Первой мировой войны. Мать в одиночку «тянула» троих детей, из них Мария Голикова была самой старшей и потому всегда старалась помочь по хозяйству и с маленькими детьми. Большую часть сознательной жизни она проработала в земледельческой сфере.

«Умерла Мария Голикова дома, в окружении родных. Она была абсолютно неконфликтным человеком, всем старалась помочь», — поделилась Ежкова.

Недавно сообщалось о смерти старейшей жительницы Санкт-Петербурга Клавдии Селюженок. Она ушла из жизни в возрасте 108 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные новым типом коронавируса.