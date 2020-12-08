Авербух опроверг слухи о помолвке с актрисой Арзамасовой

Москва, 8 декабря. «Тайная» свадьба фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой является выдумкой. Слухи о помолвке опроверг сам спортсмен.

Роман между фигуристом и актрисой стал неожиданностью для их поклонников. Поводом для слухов о тайной свадьбе послужила фотография Арзамасовой в Instagram. На снимке артистка запечатлена с кольцом на безымянном пальце. Фанаты и различные СМИ сразу же подхватили и распространили новость о тайном союзе.

Однако Авербух заверил, что никакой свадьбы не было. По его словам, он счастлив со своей молодой возлюбленной, но пока предложения ей не делал.

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим», — заявил Илья Авербух.

Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова не комментирует вопросы личной жизни. Однако девушка призналась, что в лице Авербуха нашла верного друга и наставника. Влюбленные живут вместе в загородном доме фигуриста, сообщили в СМИ.

Слухи о романтических чувствах между спортсменом и актрисой появились еще летом, когда пару заметили в одном из столичных кафе. Долго скрывать отношения Авербух и Арзамасова не стали и вскоре официально объявили себя парой. Влюбленные отмечают, что счастливы вместе несмотря на большую разницу в возрасте — актриса моложе своего избранника на 21 год.

Илья Авербух единожды был женат. В 2007 году, после 12 лет брака, он развелся с фигуристкой Ириной Лобачевой. Сейчас спортсмен воспитывает сына Мартина. А вот Елизавета Арзамасова замужем еще не была. Влюбленные познакомились в 2010 году на телепроекте «Лед и пламя». Актриса выступала в паре с фигуристом Максимом Стависким и заняла второе место.