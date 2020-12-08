Романа Виктюка удостоили посмертной наградой

Москва, 8 декабря. Режиссер и педагог Роман Виктюк посмертно получил театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены».

Церемония вручения наград прошла в Театре имени Вахтангова в Москве. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, мероприятие проводилось при полупустом зале. За Виктюка данную статуэтку получил заслуженный артист России Дмитрий Бозин, вышедший на сцену под шквал аплодисментов. Он является одним из ведущих актеров Театра Романа Виктюка.

Режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября. Через три дня в Москве состоялась церемония прощания с педагогом. Она прошла в театре, где он был художественным руководителем.