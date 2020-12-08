Диетолог: людям с пониженным давлением противопоказано есть гранаты

Москва, 8 декабря. Гранат полезно есть людям с повышенным давлением, но при гипотонии он противопоказан. Рекомендации по употреблению плода дала диетолог Наталия Самойленко.

При повышенном давлении употреблять гранат полезно, так как он обладает разжижающим кровь свойством и помогает предотвратить тромбоз. Однако из-за этого качества он противопоказан гипотоникам, то есть людям с пониженным давлением. Также гранат не следует есть язвенникам, потому что косточки плода могут сильно повредить слизистую желудка, рассказала Наталия Самойленко.

«Всем остальным косточки нужно как следует пережевывать», — отметила диетолог.

Специалисты недавно сообщили, что гранат обладает противораковым свойством. По их словам, этот плод защищает от онкологического заболевания молочной железы, а гранатовый сок способствует снижению риска возникновения рака простаты.