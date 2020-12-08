Сериал «Отыграть назад» показал самый успешный старт в истории HBO

Москва, 8 декабря. Триллер HBO «Отыграть назад» побил рекорд «Игры престолов» по просмотрам. Главные роли в проекте исполнили Николь Кидман и Хью Грант.

Первый эпизод сериала собрал у экранов более 2,7 млн зрителей. «Игра престолов» на старте показала результат в 2,4 млн просмотров. Последняя серия «Отыграть назад» также побила рекорд. Проект смог опередить «Большую маленькую ложь», аудитория которой уменьшилась на 16% за два сезона. Ранее подобное достижение удавалось только шоу «Во все тяжкие».

Возможно «Отыграть назад» ненадолго останется в числе рекордсменов по просмотрам. Недавно стало известно, что американский режиссер Дэвид Линч, прославившийся работой над культовым сериалом «Твин Пикс», займется новым проектом для стримингового сервиса Netflix.