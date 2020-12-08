Партия ЛДПР предложила перенести выходной с 8 января на 31 декабря

Москва, 8 декабря. Фракция Государственной Думы ЛДПР собирается внести законопроект о перемещении выходного дня с 8 января на 31 декабря с 2024 года.

Сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. В тексте постановления указано, что количество выходных дней при этом не изменится.

По мнению либерал-демократов, это решение поможет россиянам рациональнее использовать праздничные выходные, а также установить баланс интересов между работниками и работодателями. Закон может вступить в силу уже 1 января 2024 года.

В ЛДПР отметили, что трудовая производительность почти во всех коллективах 31 декабря находится на более низком уровне, чем в остальные дни года. Причиной этому политики называют множественные отгулы, неоплачиваемые отпуска, которые граждане берут с целью подготовки к встрече Нового года.

Вчера стало известно, что губернатор Вологодской области объявил 31 декабря выходным днем. Рабочий день перенесли на 26 декабря.