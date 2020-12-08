Роспотребнадзор: почти 50% россиян привились от гриппа

Москва, 8 декабря. Больше 73,2 млн жителей России уже иммунизированы против гриппа, что составляет почти половину от всего населения страны, следует из сообщения Роспотребнадзора.

Массовая вакцинация от вируса продолжается на территории всех российских регионов, передает RT. Вместе с этим в 42 из них наблюдается превышение эпидемических порогов по числу выявляемых случаев ОРВИ. По итогам недели, наиболее подвержены заболеванию оказались взрослые, именно среди них фиксируется рост инфицированных.

«В настоящее время привито более 73,2 млн человек, что составляет 49,9% от численности населения Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее предположил, что корпорация может стать обладателем контрольного пакета компании «Форт». Последняя специализируется на производстве вакцин от гриппа, спрос на которые ежедневно растет.