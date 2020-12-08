Путин удостоил награды работников медицины за борьбу с COVID-19

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин наградил работников медицины за самоотверженность и высокие профессиональные качества, примененные в борьбе с коронавирусом.

Главный врач московской клиники «Медси» Татьяна Шаповаленко получила Орден Дружбы. Еще пять сотрудников этого медицинского учреждения получили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Орденом Пирогова были награждены 14 медицинских работников различных центров.

Свои награды получили ученые, которые работали в группе по производству лекарства от новой коронавирусной инфекции. Среди них Дмитрий Зубов и Рустем Муратов из курганского акционерного общества «Синтез» и Алексей Чупин из общества «Алиум». Помимо этого, награды были вручены 20 сотрудникам, которые осуществляли организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции.

Недавно в России отмечали День волонтера. В этом году добровольцы оказали неоценимую помощь медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией.