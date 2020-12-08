В ЛНР объяснили стремление Киева продлить закон об особом статусе Донбасса

Луганск, 8 декабря. Киев намерен продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса с целью имитации активной работы над урегулированием конфликта в регионе.

Такое мнение высказал представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе минского процесса Родион Мирошник. Пролонгация документа необходима действующему правительству Украины для демонстрации собственной якобы приверженности к Минским соглашениям и уважения к позиции жителей региона.

«Еще один повод! Не более того… За шесть лет этот закон не работал ни дня и никакого влияния на жизнь жителей Донбасса не оказывал», — добавил политик.

Ранее депутат Донецкой Народной Республики Олег Онопко обвинил Киев в стремлении завести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе в тупик. По его словам, представители украинской стороны систематически доводят ситуацию до абсурда и старательно игнорируют предложения местных властей.