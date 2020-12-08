Эвелина Хромченко предсказала кардинальную смену моды после пандемии

Москва, 8 декабря. Очень скоро мода кардинально изменится, и на смену ugly-стилю 90-х придет нечто более элегантное и красивое, заявила телеведущая, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко.

Блогер Ирена Понарошку пригласила Хромченко на прямой эфир в Instagram, чтобы поговорить о тенденциях в мире моды. Эксперт предсказала скорые кардинальные изменения: приевшийся дизайнерам стиль 90-х годов уступит место 70-м.

«Вернется элегантность на смену ugly fashion, которого слишком много уже везде, все этого наелись», — подчеркнула Хромченко.

По ее словам, сегодня «никто не хочет уже больше носить огромные тяжелые уродливые кроссовки», людям требуется нечто более изящное. Во многом, по мнению эксперта, изменения подхлестнула пандемия коронавируса, поскольку именно в тяжелые времена людям особенно хочется нарядиться и выйти в свет.

«Нас ждет просто взрыв нового гламура, и я абсолютно уверена в этом. Будет приступ красоты, потому что после каждого тяжелого испытания человечество это всегда очень активно приветствует», — добавила она.

Подписчики Понарошку были впечатлены эфиром и советами Хромченко. Особенно теми, которые касались экономии.

«Самый мудрый и глубокий ответ от Эвелины был на вопрос про выход в модном или удобном, про «просто не время для неудобства», — отметила в комментариях elvira_sharaff.

«Носить б/у не стыдно! Спасибо, Эвелина, за эту фразу!» — добавила avitonica.

«Согласна полностью! Спонтанная покупка, не нужный подарок и «хочу как у соседки» — главные враги бесполезных трат денег и собственных ресурсов», — считает ecole24.

Ранее ведущая программы «Модный приговор» рассказала, какие детали гардероба помогут омолодить образ.

В очередном выпуске «Модного приговора» дала советы, как сделать образ более молодежным с помощью одежды. Один из вариантов, помогающих «мгновенно», — бомбер. Тем, кто хочет выглядеть моложе, Хромченко также посоветовала выбирать спортивную, белую обувь и обратить внимание на слегка укороченные брюки, которые открывают щиколотку.