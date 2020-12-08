Воры украли технику с «самолета Судного дня» в Таганроге

Таганрог, 8 декабря. Правоохранители устанавливают количество похищенных деталей с самолета Ил-80 на территории аэродрома «Таганрог-Южный».

Ил-80 также известен как «самолет Судного дня». В США таким определением называли судно, которое в случае угрозы должно эвакуировать руководство страны и стать командным центром вооруженных сил в воздухе.

Самолет передали специалистам Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г.М. Бериева летом прошлого года. Срок передачи Ил-80 составлял несколько лет, так как специалисты должны были провести работы по его модернизации.

Впервые о краже оборудования с лайнера стало известно в минувшую субботу. При осмотре судна были выявлены следы вскрытия грузового люка. Предварительно установлено, что из отсеков борта украдены 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Правоохранители обнаружили на поверхности грузового люка и на крышке распределительного устройства отпечатки пальцев, а в отсеках были найдены следы обуви подозреваемых, пишет RT.

Еще одна шокирующая кража недавно произошла в Новосибирской области. Из клиники областной больницы было похищено жизненноважное оборудование. Правоохранительные органы продолжают поиск злоумышленника.