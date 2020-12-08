Врач: парацетамол должен быть в каждой аптечке в период пандемии

Москва, 8 декабря. Жаропонижающие препараты и капли в нос следует хранить в домашней аптечке всегда. Особенно это актуально во время пандемии COVID-19.

Рекомендации по содержанию аптечки во время распространения коронавируса дал завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов. Он отметил, что из жаропонижающих препаратов лучше всего отдавать предпочтение парацетамолу.

«Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19», — отметил врач.

Зырянов предостерег россиян от покупки антибиотиков. Он подчеркнул, что для лечения ими нужно назначение доктора. Также нельзя самостоятельно принимать противовирусные препараты, потому что подобные лекарства «обладают массой нежелательных реакций», заключил профессор.

Недавно доктор и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о способах лечения COVID-19. Он отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты не помогают при заражении коронавирусом.