Выдрин: Депутаты «новой» Рады растаскивали контейнеры с туалетной бумагой

Киев, 8 декабря. У депутатов Верховной рады Украины была возможность поучаствовать в распродаже дефицита накануне подписания Беловежских соглашений, в новом «демократическом» парламенте царил бедлам, сообщил политолог и философ Дмитрий Выдрин.

Эксперт в интервью порталу «Украина.ру» обратил внимание на тот факт, что киевские власти не были готовы к предстоящему повороту событий. Как вспоминает политолог, в те дни все бегали перевозбужденные от возможных перспектив и рисков.

«Бывшие «правозащитники» и титулованные «национал-демократы», обливаясь потом, тащили по десять-двенадцать коробок с сорочками, растворимым кофе и туалетной бумагой. В этой атмосфере контент был не важнее той же, но уже использованной бумаги», — вспоминает Выдрин.

СССР распался 25 декабря 1991 года, когда в обращении к советскому народу Михаил Горбачев заявил о завершении деятельности на посту президента. Перед этим руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский выразил мнение, что причиной распада СССР стала однопартийная система. По его словам, Советский Союз мог быть вечен, если бы «коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую».