Ресторан Моргенштерна оказался на грани закрытия после вечеринки Милохина

Москва, 8 декабря. Представители местного объединения административно-технических инспекций пригрозили ресторану KAIF provenance закрытием или штрафом до 1 млн рублей.

Популярное заведение стало излюбленным местом для отдыха современных звезд российского шоу-бизнеса. Исключением не стал известный тик-токер и певец Даня Милохин, который решил отпраздновать в нем свое 19-летие. Однако организаторы и участники мероприятия настолько погрузились в атмосферу торжества, что напрочь забыли про принятые антикоронавирусные меры.

Теперь ресторану, совладельцем которого является известный и провокационный рэпер Моргенштерн, грозит крупный штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или закрытие на период в 90 дней. Размер штрафа зависит от степени причиненного ущерба имуществу и здоровью людей.

«Посредством мониторинга средств массовой информации и социальных сетей... 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана KAIF provenance на Большой Дмитровке», — рассказал СМИ главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов.

Во время вечеринки посетители не соблюдали масочный режим. Кроме того, пренебрежительно относились к рекомендованной социальной дистанции. Все выявленные нарушения переданы в московское управление Роспотребнадзора. Представителям ведомства предстоит решить вопрос об административном наказании для ресторана.

Почетными гостями именинника оказались популярный блогер Эльдар Джарахов, сам Моргенштерн, а также народный артист РФ Николай Басков и другие. В Instagram рэпер похвастался кадрами с мероприятия: на них Басков и Милохин исполнили совместный трек «Дико тусим», не стесняясь повторять современные движения. Праздник не обошелся и без классической песни Ирины Аллегровой «День рождения».