IT-специалист Черток назвал два вида устаревания компьютера

Москва, 8 декабря. Устаревание компьютера может быть функциональным и техническим. Во втором случае работа с устройством может быть уже невозможна.

Функциональное устаревание можно исправить заменой процессора, видеокарты и увеличением оперативной памяти, рассказал «Прайм» руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток. Наилучший способ — установка накопителя SSD вместо механического винчестера.

«Моральное, или по-другому, функциональное устаревание — это вопрос как имиджа, так и технологическая проблема. То есть, устройство еще может быть вполне рабочим, но удовольствия от работы с нем никакого», — пояснил специалист.

Компьютер, который вообще не реагирует ни на какие манипуляции, можно отнести в ремонт, но вероятнее всего его производительность достигла нуля. Черток посоветовал не выбрасывать устаревшее устройство, а отдать его специалисту, который сможет продать работающие элементы.

Недавно глава Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал, как увеличить срок службы ноутбука. Он посоветовал бережно относиться к аккумулятору и не доводить устройство до полной разрядки.