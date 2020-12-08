Онищенко предрек спад случаев COVID-19 в Москве после Нового года

Москва, 8 декабря. Неукоснительное соблюдение антикоронавирусных мер может привести к сокращению темпов распространения COVID-19 в столице уже в начале 2021 года.

Внимание на это обратил ученый Российской академии наук и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он в беседе со СМИ предложил разработать для граждан четкую инструкцию относительно проведения новогодних выходных. По его словам, необходимо, чтобы соотечественники больше гуляли на свежем воздухе, избегая мест скопления людей.

«Еще лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора», — подчеркнул политик.

Ранее Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних праздников. Они тормозят экономическое развитие России и имеют существенные последствия для здоровья граждан, объяснил свою позицию академик.