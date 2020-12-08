Украинские медики заговорили о «геноциде» населения страны

Киев, 8 декабря. На Украине сложилась катастрофическая ситуация с распространением смертельных заболеваний, медики уже говорят о геноциде украинцев из-за экономических и политических проблем. Об этом журналистам заявил председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко.

«Нет денег даже у экстренной медпомощи. А кто же будет платить эти «ковидные» пакеты этим новым открытым лечебным учреждениям, в которые планируют свозить ковидных больных? То есть, медики должны работать просто на энтузиазме. Такой подход просто добьет нашу отечественную медицину», — подчеркнул Панасенко на пресс-конференции.

По словам представителя профсоюза медиков, в случае принятия государственного бюджета на 2021 год, который рассматривается сейчас, «зарплата медиков просто сползет до «минималки». В медицинской сфере ожидаются массовые увольнения врачей и отсутствие выплат заразившимся коронавирусом сотрудникам. На Украине уже зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 медики, а также жертвы вируса, так и не получили обещанных от государства выплат.

«Выходит так, что с таким подходом власти — некому будет спасать жителей страны не только от коронавируса», — подчеркнул врач.

По данным Свободного профсоюза медицинских работников Украины, с января по сентябрь текущего года от всех болезней в стране умерли 420 тыс. человек. Подавляющее большинство (67%) — из-за болезней сердечно-сосудистой системы. Жертвами коронавируса стали 15 тыс. человек.