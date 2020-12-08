Трамп гарантировал приоритет граждан США в снабжении вакциной от COVID-19

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ, по которому вакцину против коронавируса в первую очередь получат американцы.

Препарат начнут поставлять в другие страны мира только после того, как его получат все желающие граждане США. По словам источника из администрации президента, экспорт вакцины начнется в конце весны следующего года.

Недавно Дональд Трамп заявил, что на этой неделе в Соединенных Штатах начнется вакцинации от коронавируса для граждан страны. Фармацевтические компании Pfizer и Moderna уже подали заявление властям государства о применении их вакцин от COVID-19 на территории США.