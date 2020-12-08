CNN анонсировал «смертоносную зиму» в США из-за роста числа больных COVID-19

Вашингтон, 8 декабря. Коронавирус в США распространяется все активнее, в связи с чем страна может не пережить еще одну волну эпидемии. Так считает американский телеканал CNN.

Ежедневно по всей стране регистрируются тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Только за 4 декабря прирост новых пациентов с COVID-19 составил 217 тысяч, скончались более 2,8 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные специалистов Университета Джонса Хопкинса.

Сотрудники больниц, продовольственных банков и похоронных организаций не успевают обслуживать американцев. Все системы страны работают на пределе своих возможностей. Журналисты телеканала считают, что предстоящая зима станет для США «самой мрачной».

Из-за коронавируса жители США массово теряют работу, а размер пособий стремительно падает вниз. Сейчас американские семьи не могут удовлетворить свои потребности в продуктах питания и вынуждены голодать.