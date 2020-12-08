В Киеве объяснили, почему карантинные выплаты не спасут украинский бизнес в пандемию

Киев, 8 декабря. Украинские предприниматели не смогут сохранить свой бизнес при введении новых ограничений, даже если получат обещанную правительством помощь в 8 тыс. гривен (около 21 тыс. рублей), заявил киевский экономист Виктор Скаршевский.

«Конечно, для бизнеса, который закроется, одноразовая помощь в 8 тыс. гривен — это ни о чем. С точки зрения наемных рабочих, 8 тыс. гривен — компенсация достаточно нормальная, если до этого они получали 4–5 тыс. гривен. Это лучше, чем ничего, но это не спасет ситуацию», — оценил эксперт обещанную киевскими властями помощь.

Скаршевский подчеркнул, что подобные выплаты будут как мертвому припарка, если начнет действовать тотальный карантин или закроется сфера услуг хотя бы на три недели. Если карантин продлится недолго, эти деньги немного помогут людям, но не спасут бизнес.

На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власти планируют ввести полный локдаун, который затронет всю страну и будет действовать в течение трех недель. На следующий день глава государства Владимир Зеленский уточнил, что до конца декабря тотальный карантин не будут вводить, поскольку текущая ситуация с распространением коронавируса на Украине не требует введения жестких ограничительных мер.

Политолог Александр Кочетков раскритиковал действия украинских властей, подчеркнув, что от их решений зависят жизни и судьбы миллионов людей. Но вместо этого они не делают практически ничего, а медицина буквально «захлебывается» от пандемии.

С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 813 306 украинцев. Наибольший суточный прирост заболеваемости наблюдается в Киеве, Одесской и Запорожской областях.