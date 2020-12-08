Клиника медицины катастроф начала работать в Луганске

Луганск, 8 декабря. Клиника медицины катастроф открылась на месте бывшей железнодорожной больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Открытие нового медицинского учреждения позволит жителям республики в кратчайшие сроки получать неотложную медицинскую помощь. Клиника занимается быстрой постановкой диагноза, а при необходимости распределяет пациентов по профильным лечебным учреждениям.

На базе клиники существует два профиля коек, есть реанимационное и операционное отделения. Работа клиники направлена на сокращение времени пребывания пациентов в больнице, пояснил исполняющий обязанности главы ЦЭМПМК Демьян Пархомчук.

Молодежный канал «Телевизионная инициатива молодежи» (ТИМ) начал свою работу в ЛНР. Новый проект позволит реализовать творческие идеи молодых жителей республики.