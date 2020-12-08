Самолет Ан-24 экстренно приземлился в Якутске

Якутск, 8 декабря. Самолет Ан-24 совершил вынужденную посадку в Якутске из-за технической неисправности судна. Информацию об этом ФАН сообщили в пресс-службе местного аэропорта.

Собеседник издания рассказал, что судно рейса Якутск — Олекминск совершило вылет в 6:45 по местному времени. В 8:10 самолет экстренно приземлился. Причиной послужила поломка правого двигателя.

Похожий случай ранее произошел в США. Двигатель американского лайнера Bellanca Viking вышел из строя, в результате чего экипажу пришлось срочно сесть на автостраду. В ходе приземления самолет врезался в автомобиль.