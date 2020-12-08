Бородина переехала в отель из-за возгорания в собственном доме

Москва, 8 декабря. Особняк телеведущей Ксении Бородиной едва не сгорел из-за поломки в системе отопления.

Бородина вместе с детьми вынуждена ночевать в отеле. Она опубликовала из гостиницы несколько видео на своей странице в соцсети Instagram. На кадрах показано, как ее дочери отдыхают в номере, занимаясь рисованием и разбором новогодних украшений.

Телеведущая предложила поклонникам угадать, с чем связан ее временный переезд из дома. За правильный вариант ответа звезда пообещала приз в размере 10 тысяч рублей.

«Сегодня мы ночуем в отеле, есть предположения почему? Пишите свои варианты, за правильный ответ (хоть он нелегкий) я отправлю вам на карту десять тысяч рублей», — написала Бородина.

Поклонники начали строить догадки и предлагать свои варианты ответа. Кто-то посчитал, что Бородина готовится к семейной фотосессии в новогоднем стиле, а некоторые выдвинули версию о побеге телеведущей из дома. В действительности оказалось, что причина переезда заключается в пожаре. Бородина пояснила, что в их доме загорелся котел.

«У нас загорелся котел! Слава Богу, все живы-здоровы. Но мог случиться пожар… Это просто ужас… Горячей воды дома нет! Система стоит лучшая! Как случилось — неясно!» — ответила телеведущая.

Супруг звезды Курбан Омаров отказался от поездки в отель. Он решил остаться в холодном особняке, чтобы разобраться с возникшей проблемой. Бородина намекнула, что очень гордится мужественным поступком супруга.

Российские селебрити активно готовятся к Новому году и украшают свои дома к праздникам. Ксения Бородина уже нарядила елку и устроила новогоднюю фотосессию своему коту.