Елена Воробей рассказала о последствиях перенесенного COVID-19

Москва, 8 декабря. Юмористка Елена Воробей рассказала подробности лечения от коронавируса, признавшись, что вирус передался ей от ее же возлюбленного.

Артистка юмористической программы «Аншлаг» заразилась коронавирусом летом, когда первая волна пандемии шла на спад. По ее словам, вирус она могла подхватить от своего избранника, с которым вскоре должна состояться свадьба. Артистка вспоминает, что тогда он сообщил, что тест на COVID-19 показал положительный результат, хотя чувствовал себя прекрасно. Юмористка надеялась, что и ее эта болезнь обойдет стороной. Однако вскоре она проснулась среди ночи из-за боли в мышцах.

«Я выпила таблетку болеутоляющего. Удалось уснуть. Проснулась от новой волны боли, которую уже невозможно было снять ничем… Потом было маленькое повышение температуры. Я запивала это все имбирем с лимоном и медом. На третьи сутки появилась какая-то незнакомая тяжесть в груди. КТ показало уже двухстороннюю пневмонию, 20% поражения легких», — рассказала актриса в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Обошлось без госпитализации. Однако из-за сильной дозы антибиотиков, Воробей, по ее словам, «чуть не загнулась». Состояние ухудшала сильная тахикардия. После того как удалось справиться с побочными эффектами антибиотиков, на убыль пошел и коронавирус.

«У меня была жуткая депрессия. Ощущение какого-то аквариума на голове. Ты не можешь мыслить позитивно. Я оптимист по жизни, очень позитивный человек. Но я не могла выкарабкаться из этого состояния… Были также осложнения на уши и печень болела», — рассказала она о последствиях перенесенного заболевания.

Сейчас юмористка старается помогать своим знакомым бороться против COVID-19.

Ранее ФАН составил рейтинг артистов, сильнее всех пострадавших от пандемии. В топ-5 вошла и Воробей. В середине ноября артистка попросила государство предоставить артистам льготы на продукты питания и товары первой необходимости. В соцсетях она посетовала, что у нее нет денег, чтобы помогать родственникам и платить за жилплощадь.