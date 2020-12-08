Представители НОК Белоруссии временно отстранены от Олимпиады в Токио

Москва, 8 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил руководство Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии от Олимпийских игр.

Соответствующее заявление сделал глава МОК Томас Бах во время пресс-конференции. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии «не защищает своих спортсменов от политической дискриминации». Главой НОК Белоруссии является президент страны Александр Лукашенко.

Недавно стало известно, что затраты на Олимпийские и Паралимпийские игры будут увеличены из-за пандемии коронавируса. В общей сложности бюджет соревнований составит более 15 млрд долларов.