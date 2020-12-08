Трубоукладчик «Академик Черский» удалился от места достройки Nord Stream 2

Нексе, 8 декабря. Судно «Академик Черский» покинуло акваторию недалеко от недостроенного участка газопровода «Северный поток — 2» и взяло курс на северо-восток.

Несколько дней трубоукладчик находился на стоянке рядом с датским островом Борнхольм вблизи польских вод. Примерно в 23:05 по московскому времени «Академик Черский» отшвартовался и развернулся в новом направлении. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic, специализирующегося на предоставлении сведений о передвижениях судов в реальном времени.

Потенциальный трубоукладчик «Северного потока — 2» «Фортуна» ранее убыл из германского порта Висмар. Предполагается, что судно будет задействовано в реализации проекта в период с 5 по 31 декабря текущего года.