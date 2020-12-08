Пушков: демократы намерены продолжить политику навязывания воли США

Москва, 8 декабря. Демократы активно стремятся удержать доминирование США в многополярном мире, при этом не замечая, что в таком подходе есть явные противоречия.

Реальный мир уже давно требует новой политической тактики. Однако в умах американских специалистов существуют исключительно примеры старой. Среди них есть те, кто осознает уход однополярного мира в прошлое, но принять данный факт психологически политическая элита не может. При этом она понимает, что мир претерпел изменения и Запад стал слабее, высказал свое мнение сенатор Алексей Пушков.

«Но в этом изменившемся мире США намерены вести прежнюю политику активного навязывания воли США — под новым лозунгом: «USА is Back!» — написал он в Telegram.

Недавно действующий глава Белого дома Дональд Трамп предрек коммунизм в США в случае прихода к власти демократов. По его словам, американцы должны сами решать, где будут жить их дети — «при социализме или в свободной стране».