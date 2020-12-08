Кравчук анонсировал новый план Украины по разрешению кризиса в Донбассе

Киев, 7 декабря. Украина намерена в будущем году предложить ряд конкретных шагов по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кравчук.

Документ будет включать законы о выборах, амнистии и особенностях местного самоуправления. Киев разработает план на основе международных норм и с учетом договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки», отметил глава украинской делегации на переговорах в Минске. По его словам, шаги представят, если по итогам ближайшего заседания контактной группы не будет существенного прогресса.

«Я думаю, если мы предложим реальные шаги, то нас поймут, прежде всего на Украине и за границей, где верят и знают, как исполнять международные нормы», — подчеркнул Кравчук.

Недавно россияне резко осудили заявление украинского политика о необходимости ужесточить санкции против РФ из-за конфликта в Донбассе. Пользователи в Сети призвали в ответ отключить сопредельное государство от Интернета.