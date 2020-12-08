Азиза откровенно рассказала о своем романе с женатым Александром Абдуловым

Москва, 8 декабря. Певица Азиза и актер Александр Абдулов закрутили бурный роман, когда артист еще был женат на своей коллеге Ирине Алферовой. По словам певицы, она бросила Абдулова, не подозревая, что тот готов был сделать ей предложение.

Откровенно о романе с одним из самых харизматичных российских актеров Азиза рассказала в эфире НТВ. По ее словам, они познакомились случайно в ресторане Центрального дома работников искусств. Абдулов, очарованный восточной красотой юной певицы, ухаживал за ней весь вечер, а после вызвался проводить до гостиницы «Россия».

«Он, знаете, так меня назвал странно — Хлопчонок, от слова «хлопок». У нас же в Узбекистане хлопок выращивается. Он все говорил «Азизенок-хлопчонок», — вспоминает певица.

На следующее утро настойчивый Абдулов явился в гостиницу и добился завтрака с восточной певицей. Уже вскоре между ними закрутился бурный роман. Практически каждый день влюбленные встречались и проводили вместе все свободное время. В основном в гостинице, поскольку дома артиста ждала его супруга.

«С Сашей был роман. Красивый, приятный, достойный, но я не знала, чем это все закончится. Потому что я слышала, что у него в семье все не так хорошо, как хотелось бы ему. <…> Был один момент, когда он пригласил меня к себе домой. Рано утром я встала на цыпочках, вызвала такси и уехала, пока Саша не проснулся», — рассказала Азиза.

В этот момент, по словам певицы, она почувствовала себя лишней, ощущения говорили, что это не ее история. Азиза отправилась на гастроли, не зная, что Абдулов готов сделать ей предложение. Из другого города она написала ему, что пора расстаться.

Первой женой артиста была его коллега Ирина Алферова. Их брак продлился с 1976-го по 1993 год. Актер скончался 3 января 2008 года в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни. Спустя два дня его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.