Власти Вологодской области объявили 31 декабря нерабочим днем

Вологда, 7 декабря. Рабочий день с 31 декабря перенесен на 26 декабря. Соответствующее решение принял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Губернатор еще в прошлом году получил обращение от одной из жительниц региона. Она предложила сделать предновогодний день выходным. В связи с этим местные власти решили внести коррективы в рабочее расписание граждан, пишет RT.

«И вот сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор надеется, что бизнесмены и органы местного самоуправления примут его инициативу. Он считает, что люди должны подготовиться к празднованию Нового года в кругу семьи.

Уже несколько регионов России сделали 31 декабря нерабочим днем. Полный список таких субъектов публиковало Федеральное агентство новостей.