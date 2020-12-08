Максим Галкин с детьми до ужаса напугал Аллу Пугачеву

Москва, 8 декабря. Шоумен Максим Галкин развеселил поклонников домашним «хоррором», который устроили его дети Гарри и Лиза. Подписчики распереживались за здоровье Аллы Пугачевой, напуганной шуткой детей.

Галкин ближе к ночи опубликовал в Instagram очередное семейное видео. Теперь в жанре ужасов. Лиза и Гарри решили подшутить над родителями, напугав их макетом убийцы из популярного когда-то хоррора «Крик».

Дети подкрались из-за угла к папе, подкинув ему чучело в черном балахоне и маске. А после уже вместе с отцом Гарри и Лиза направились к Алле Пугачевой, спокойно отдыхавшей в гостиной. Завидев привидение, 71-летняя Примадонна в ужасе забралась с ногами в кресло под радостные крики детей.

«Ужасы нашего замка. Пугалкины», — подписал видео Галкин.

Поклонники пришли в восторг от семейного видео, подчеркивая в своих комментариях, что именно так и должна выглядеть счастливая, беззаботная семья.

«Какие креативные и артистичные дети», — пишет пользователь под ником oxana_amerikanka.

«Аллу берегите, что ж делаете, затейники», — добавила irkaivochka.

К слову, многие действительно переживали, что подобные шутки могут негативно сказаться на здоровье певицы.

«Господи, а вдруг инфаркт», — переживает за Примадонну loaslacker.

Трогательные домашние видео давно стали любимыми для подписчиков Галкина. Поскольку в этом году юморист почти не посещает светские рауты и проводит основное время с семьей, роликов с Гарри и Лизой стало в Instagram еще больше. Например, в День матери он показал забавное видео, на котором сообщил, что его наследник потребовал у мамы массаж ног. Пугачева не смогла отказать любимому сыну, а на помощь себе позвала дочь. За кадром юморист пошутил, что у его сына выдались настоящие «будни падишаха».