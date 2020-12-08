Пять российских фильмов поборются за премию «Золотой глобус»

Москва, 8 декабря. Пять фильмов российских режиссеров вошли в лонг-лист претендентов на «Золотой глобус». Всего в список попали 138 картин из 77 стран мира.

Побороться за престижную премию смогут киноленты «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского, «Текст» Клима Шипенко и «Спутник» Егора Абраменко. Еще два фильма были сняты при участии отечественных киноделов.

Речь идет о «Конференции» Ивана Твердовского производства России, Эстонии, Соединенного Королевства и Италии, а также фильме «Уроки фарси» Вадима Перельмана, в съемках которого участвовали Россия, Белоруссия и Германия.

Шорт-лист номинантов будет озвучен 3 февраля. Церемония вручения премии «Золотой глобус» запланирована на 28 февраля следующего года, передает RT.

Комедийный фильм Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» уже несколько недель возглавляет рейтинг проката в России. За последние выходные он собрал 31,2 млн рублей.