Екатерина Волкова рассказала о проблемах с получением наследства Лимонова

Москва, 8 декабря. Актриса Екатерина Волкова, бывшая жена писателя Эдуарда Лимонова и мать его детей, до сих пор не получила документы о вступлении в права наследования.

Лимонов скончался в марте 2020 года в возрасте 77 лет из-за онкологического заболевания. Последней супругой политика стала Волкова, единственная из его жен, родившая писателю двух детей. Наследники появились в жизни литератора, когда ему было далеко за 60. Брак звездной пары распался в 2008 году.

В интервью «Экспресс газете» Волкова рассказала, что любит литературные труды бывшего мужа, и хочет публиковать их и распространять, в том числе, аудиоверсии его произведений.

«Что касается завещания Лимонова, то он его не оставил. Собственности у него не было. Все рукописи, архивы Лимонова у его партии. Его соратники ничего мне не вернули. Не понимаю, почему нотариус до сих пор не выдает мне свидетельство о вступлении в права наследства», — посетовала актриса.

По ее словам, кроме творческого наследия, Лимонов ничего не оставил, поскольку все материальные заботы его вовсе не трогали.

«Для него самого деньги ничего не значили. Был аскетом. <…> Всю жизнь прожил на съемных квартирах. Отказался от пенсии. Я пыталась убедить его в том, что неправильно, но Лимонов говорил, что от государства ему ничего не нужно. Мало готовил, потому что мало ел, но готовил очень вкусно. Жил одним днем. Напишет статью, получит гонорар, отложит сумму на алименты детям — и денег не оставалось», — вспоминает Волкова.

После смерти литератора коммерческий директор издательства «Питер» Татьяна Родионова в беседе с ФАН отметила, что Лимонов жил очень скромно, «как простой русский мужик, достаточно аскетичный».

«Обычная квартира, старенький диван, стол, простенький комп. Никакой роскоши, никаких «эпплов» или предметов сверхроскоши, сверхпотребления», — сообщила тогда Родионова.

При этом почти все работавшие с ним издатели подчеркивали, что каждый разговор с Лимоновым можно было записывать. Своих гостей он развлекал интеллигентной беседой и бесконечными воспоминаниями из своей богатой жизни.