Хоккеист «Салавата Юлаева» отбил шайбу лицом и потерял несколько зубов

Уфа, 7 декабря. Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Эдуард Гиматов получил страшную травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Форвард уфимской команды заблокировал бросок защитника «магнитки» Егора Яковлева ценой травмы. Шайба попала ему в лицо, после чего на льду появилась кровь. Пострадавший хоккеист сразу же попытался встать, но не смог удержать равновесие.

У него началось сильное кровотечение. Затем спортсмена увели с площадки в раздевалку и игра продолжилась без его участия. По информации СМИ, в результате попадания шайбы нападающий лишился нескольких зубов.

Недавно тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав команды на Кубок Первого канала. В итоговый список попали 11 игроков петербургского СКА.