Подорожание продуктов ожидается во всем мире из-за пандемии COVID-19

Москва, 7 декабря. Человечество может столкнуться с большим продовольственным кризисом. Так считает экономист Василий Узун.

Пандемия коронавируса привела к падению доходов населения на 10% и росту цен на продукты. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в следующем году. Уже сейчас половина доходов ряда граждан уходит на продовольствие.

«Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие», — пояснил Узун.

Однако у России есть ресурсы, чтобы пережить продовольственный кризис. Страна обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить своих граждан продуктами, считает эксперт. В связи с этим многие россияне даже не заметят последствий катаклизма.

Росстат зафиксировал рост потребительских цен в ноябре на 0,7%. Однако недельный уровень повышения цен при этом значительно снизился.