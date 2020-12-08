Пашаев намерен помочь подозреваемым в лжесвидетельстве по делу Ефремова

Москва, 7 декабря. Адвокат Эльман Пашаев пообещал приложить все усилия для оказания помощи обвиняемым в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова.

Бывший защитник артиста оставил без ответа вопрос относительно того, планирует ли он представлять интересы подозреваемых в лжесвидетельстве в суде. Вместе с этим он рассказал, что в начале расследования родственники Ефремова предлагали предотвратить уголовное наказание с помощью неких людей.

«Вы знаете, мне не первый день таких людей предлагали, якобы они готовы «вопросы решать». Я говорю: «Вы вообще в своем уме?» — добавил адвокат.

Ирина Стерхова, гражданская супруга погибшего в результате ДТП с участием Ефремова, обвинила актера в неискренности. По ее словам, несмотря на обещания в суде, осужденный так и выплатил ей моральную компенсацию как потерпевшей.