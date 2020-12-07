Мошенники оставили Юрия Лозу без жилья в Крыму

Москва, 7 декабря. Композитор Юрий Лоза стал жертвой мошенников в Керчи: артиста оставили без денег и съемного жилья.

Лоза оказался в затруднительном положении во время отдыха на полуострове. Заранее он снял квартиру в Крыму на 10 дней, оплатив двумя переводами «владельцу» жилья 11 тыс. рублей. Приехав в Керчь, музыкант так и не смог поселиться, где планировал.

В беседе с Teleprogramma.pro он уточнил, что неприятный инцидент произошел еще в сентябре. Подходящую квартиру музыкант нашел на сайте, который внушал доверие. На портале имелись фотографии и телефоны владельца.

«Когда мы подъезжали, он пропал. Сказал, что трубу прорвало, потолок обвалился, они любую причину называют, по которой я до сих пор не получил договор. Они тянут и тянут, а потом пропадают», — сообщил композитор.

По его мнению, мошенник не подозревал, что обманывает звезду, поскольку сам музыкант в переписке не представлялся по фамилии, да и на банковской карточке, по его словам, «фамилии не видно». Договор «владелец» жилья так и не прислал, ссылаясь на проблемы с банком и прочие некие неудобства.

Всю переписку с мошенником Лоза передал в полицию, когда писал заявление. Однако он уверен, что правоохранители не будут заниматься этим случаем, поскольку крайне сложно установить, где вообще сейчас находится преступник: «может, он в тюрьме сидит или на Украине, или еще где-нибудь».

«Мошенники тоже ушлые. Они не берут большие деньги. Они берут предоплату за квартиру, которой не существует. А вы приезжаете, а этого человека не было в городе, как и самой квартиры», — предупредил Лоза.

Как уточнил композитор, ему уже пришел ответ от полиции с отказом в возбуждении уголовного дела.

Неделей ранее Лоза в беседе с ФАН рассказал о своих планах на Новый год. На праздниках музыкант собирается найти себе занятие дома. По его словам, «трудовые будни» на новогодних выходных для него — вынужденная мера. Дело в том, что уже 15 лет его не приглашали на «Голубые огоньки». В этом же году Лозе портит праздничное настроение еще и отсутствие концертов и ограничения на фоне пандемии COVID-19.