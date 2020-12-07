Врач назвал противопоказания к употреблению мандаринов

Москва, 7 декабря. Диабетикам и аллергикам лучше не налегать на мандарины во время новогодних праздников. Эти фрукты считаются лидерами по уровню фруктозы в составе среди цитрусов.

Мандарины содержат в своем составе самое большое количество углеводов из всех цитрусовых фруктов. Речь идет о простых углеводах, которые быстро перерабатываются организмом. Людям с сахарным диабетом и ожирением рекомендовано съедать не больше двух мандаринов в день, заявила в интервью RT ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян.

Людям со склонностью к аллергии лучше исключить мандарины из своего рациона. Употребление этих фруктов может вызвать крапивницу, насморк и даже удушье. Цитрусовые в больших количествах вредны для детей и людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Ксения Селезнева также предупредила о вреде чрезмерного употребления цитрусовых для организма. Она считает, что мандарины лучше употреблять не больше двух-трех штук в неделю.