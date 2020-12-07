Новый вертолетный двигатель TS-1400 не заработал во время презентации в Турции

Анкара, 7 декабря. Презентация вертолетного двигателя модели TS-1400 прошла в Турции. За провалом мероприятия по видеосвязи следил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Пользователь Twitter сообщил, что после приветственной речи и снятия покрова с разработки, сотрудники моторостроительного предприятия TEI попытались запустить авиамотор. Однако им это сделать так и не удалось. Спустя нескольких неудачных попыток дежурный смены доложил, что техническая новинка не работает.

Анкара назвала происшедшее актом саботажа. Проблемы с различными двигателями в сфере авиастроения случаются не впервые. Недавно компания Bombardier, отказалась поставлять авиадвигатели в Турцию.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о прекращении продажи канадских комплектующих турецким производителям военной техники, поскольку их продукцию двойного назначения могут использовать в ходе боевых действий без соответствующих разрешений.