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Прибытие итальянского борта и маневры американского самолета зафиксировали в Ливии

Прибытие итальянского борта и маневры американского самолета зафиксировали в Ливии

Бенгази, 7 декабря. Два иностранных самолета появились в воздушном пространстве Ливии.

Информационное агентство «Аль-Джамахирия» опубликовало сообщение об их передвижениях. Так реактивный административный борт итальянской разведки Falcon 900LX I-DIEM CPI71 совершил рейс из Рима в Бенгази.

В воздушное пространство североафриканской страны вошел и береговой патрульный самолет военно-морских сил США Lockheed NP-3C Orion 161410. Издание передает, что он вылетел с аэродрома Суда-Бэй, который расположен в бухте Критского моря.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий Airbus A400-M прибыл на авиабазу Аль-Ватыя, которая подконтрольна Правительству национального согласия (ПНС). Предположительно борт вез оружие для боевиков триполитанских «властей».

Напомним, что несколько военно-транспортных самолетов данной модели также приземлялись на территории Ливии 1 декабря 2020 года, в рамках слежки за многонациональными междисциплинарными учениями MEDUSA.

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