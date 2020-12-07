Прибытие итальянского борта и маневры американского самолета зафиксировали в Ливии

Бенгази, 7 декабря. Два иностранных самолета появились в воздушном пространстве Ливии.

Информационное агентство «Аль-Джамахирия» опубликовало сообщение об их передвижениях. Так реактивный административный борт итальянской разведки Falcon 900LX I-DIEM CPI71 совершил рейс из Рима в Бенгази.

#أوج #خاص

رصد طائرتين، إحداهما من طراز فالكون "900LX I-DIEM CPI71" تابعة للاستخبارات الإيطالية غادرت #روما وهبطت في #بنغازي، والأخرى من طراز لوكهيد "NP-3C Orion 161410" تابعة للبحرية الأمريكية، تغادر قاعدة #سودا باليونان لتنفيذ مهمة مراقبة في سماء #ليبيا. pic.twitter.com/reKPYxpzVy — وكالة الجماهيرية العظمى للأنباء "أوج" (@jana1964ly) December 7, 2020

В воздушное пространство североафриканской страны вошел и береговой патрульный самолет военно-морских сил США Lockheed NP-3C Orion 161410. Издание передает, что он вылетел с аэродрома Суда-Бэй, который расположен в бухте Критского моря.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что турецкий Airbus A400-M прибыл на авиабазу Аль-Ватыя, которая подконтрольна Правительству национального согласия (ПНС). Предположительно борт вез оружие для боевиков триполитанских «властей».

Напомним, что несколько военно-транспортных самолетов данной модели также приземлялись на территории Ливии 1 декабря 2020 года, в рамках слежки за многонациональными междисциплинарными учениями MEDUSA.