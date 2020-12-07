COVID-19 не остановил подорожание билетов в музеи Турции

Анкара, 7 декабря. Министерство туризма и культуры Турции намерено поднять стоимость входных билетов на посещение музеев и археологических памятников страны для ряда категорий туристов.

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили планы Анкары повысить цены для гостей республики. Новые тарифы начнут действовать с 1 мая 2021 года.

Подорожает в частности вход в музеи и археологические памятники Турции, а также билеты с ускоренным проходом и комбинированные. В среднем рост составит от 13 до 30 процентов.

Примечательно, что Минкультуры проводит повышение цен на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Большинство стран закрывают общественные места для посещения, чтобы остановить распространение заболевания. Анкара, в свою очередь, думает только о возможности заработать на туристическом потоке.

Напомним, что на территории Турции ежедневно заражаются COVID-19 более 30 тысяч жителей и гостей республики. Суточное количество смертей достигает показателей почти в 200 человек. В связи с критической эпидемиологической ситуацией в стране россиян призывают отказаться от поездок на курорты Средиземноморья.