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Стас Костюшкин ждет окончания пандемии, чтобы вновь стать отцом

Стас Костюшкин ждет окончания пандемии, чтобы вновь стать отцом

Москва, 7 декабря. Певец Стас Костюшкин подумывает завести третьего ребенка после завершения пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Музыкант с женой Юлией воспитывают двух сыновей — Богдана и Мирона. Теперь же он намекнул, что хотел бы, чтобы в семье появилась и маленькая дочка.

«Смотрю и думаю, сейчас закончится вся эта канитель с сами знаете чем, может и вправду сходить с Юлией за дочкой», — написал Костюшкин в комментарии к архивной фотографии с беременной супругой.

Костюшкин сыграл свадьбу с танцовщицей группы «Чай вдвоем» Юлией Клоковой в июле 2006 года в Петербурге. Спустя несколько месяцев после свадьбы на свет появился Богдан. У исполнителя также есть десятилетний сын Мартин от второй супруги — танцовщицы Ольги, в браке с которой он прожил три года.

Стас Костюшкин ждет окончания пандемии, чтобы вновь стать отцом

Поклонники певца обратили внимание, что за последние месяцы Костюшкин публикует уже не первое архивное фото, на котором его жена предстает в положении. Подписчики однозначно решили, что артист мечтает о третьем ребенке.

«Юле безумно идет беременность. И Костюшкиных должно быть много. Искренне желаю Вам в наступающем году именно этого», — пишет в комментариях к фото пользователь под ником artem_ivankovic.

«Правильно, у таких классных и позитивных людей, а особенно у Юлии, живя в мужском царстве, должна быть маленькая принцесса!» — добавил Anytikbro.

Стас Костюшкин ждет окончания пандемии, чтобы вновь стать отцом

Немногим ранее экс-участник дуэта «Чай вдвоем» показал своим подписчикам необычную фотографию, на которой он запечатлен с «братом-близнецом». Снимок с «двойником», которым оказался артист Юрий Аскаров, Костюшкин сделал на съемках одной из новогодних программ.

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