Стас Костюшкин ждет окончания пандемии, чтобы вновь стать отцом

Москва, 7 декабря. Певец Стас Костюшкин подумывает завести третьего ребенка после завершения пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Музыкант с женой Юлией воспитывают двух сыновей — Богдана и Мирона. Теперь же он намекнул, что хотел бы, чтобы в семье появилась и маленькая дочка.

«Смотрю и думаю, сейчас закончится вся эта канитель с сами знаете чем, может и вправду сходить с Юлией за дочкой», — написал Костюшкин в комментарии к архивной фотографии с беременной супругой.

Костюшкин сыграл свадьбу с танцовщицей группы «Чай вдвоем» Юлией Клоковой в июле 2006 года в Петербурге. Спустя несколько месяцев после свадьбы на свет появился Богдан. У исполнителя также есть десятилетний сын Мартин от второй супруги — танцовщицы Ольги, в браке с которой он прожил три года.

Поклонники певца обратили внимание, что за последние месяцы Костюшкин публикует уже не первое архивное фото, на котором его жена предстает в положении. Подписчики однозначно решили, что артист мечтает о третьем ребенке.

«Юле безумно идет беременность. И Костюшкиных должно быть много. Искренне желаю Вам в наступающем году именно этого», — пишет в комментариях к фото пользователь под ником artem_ivankovic.

«Правильно, у таких классных и позитивных людей, а особенно у Юлии, живя в мужском царстве, должна быть маленькая принцесса!» — добавил Anytikbro.

Немногим ранее экс-участник дуэта «Чай вдвоем» показал своим подписчикам необычную фотографию, на которой он запечатлен с «братом-близнецом». Снимок с «двойником», которым оказался артист Юрий Аскаров, Костюшкин сделал на съемках одной из новогодних программ.