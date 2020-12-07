Президенты Египта и Франции обсудили решение ливийского кризиса

Париж, 7 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили пути урегулирования кризиса в Ливии.

Политиков возмутило вмешательство других государств в североафриканскую страну. Они считают, что военная экспансия нарушает перемирие в регионе, а также угрожает его жителям.

Макрон напомнил, что Турция регулярно перебрасывает наемников и технику для усиления банд Правительства национального согласия. Он считает, что действия Анкары вносят хаос и наращивают напряжение между Западом и Востоком.

Президент Франции поддержал введение режима постоянного прекращения огня в Ливии и отметил роль Египта в разрешении кризиса. Париж позитивно оценил партнерство с Каиром, которое поспособствует развитию политического диалога в североафриканской стране.

Также Макрон и Ас-Сиси обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье. Они согласились, что проблему нарушения суверенитета необходимо решить, чтобы продолжать взаимовыгодное сотрудничество с государствами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Египта встретился с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Политические деятели заявили, что североафриканскую страну нужно защитить от вмешательства и террористических угроз.