Путин присвоил почетные звания заслуженных артистов Железняк и Миркурбанову

Москва, 7 декабря. Актерам Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Олесе Железняк и Игорю присвоены почетные звания «Заслуженный артист РФ».

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Распоряжение обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации. Также аналогичного звания удостоился известный композитор Филипп Кольцов.

Президент отметил большой вклад артистов в развитие и российской культуры и искусства. Кроме того, политик обратил внимание на многолетнюю плодотворную работу творческих деятелей.

Ранее на встрече с Путиным глава Минкультуры РФ Ольга Любимова выступила за организацию отдельного конкурса для социально значимых фильмов. Проект призван рассказать о важных «страницах» отечественной истории.