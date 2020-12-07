Заболевших COVID-19 предостерегли от употребления алкоголя

Москва, 7 декабря. Употреблять спиртные напитки особенно опасно тем, кто заразился коронавирусом. Об этом заявила заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

Доктор сообщила, что данное предупреждение особенно актуально в период новогодних праздников. По словам Кусайко, безопасного уровня употребления спиртных напитков не существует, поэтому заболевшим COVID-19 необходимо воздержаться от алкоголя.

«Алкоголь оказывает кратковременное и долговременное воздействие практически на каждый орган человека», — сказала врач в беседе с РИА Новости.

Она также добавила, что одно из самых тяжелых осложнений COVID-19 — острый респираторный дистресс-синдром, может развиться после чрезмерного употребления спиртного. Кроме того, опасно взаимодействие лекарственных препаратов и алкоголя.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о важности недопущения распространения коронавирусной инфекции во время новогодних праздников. Он отметил, что на данный момент все больницы Северной столицы работают на максимальной мощности.