Школьница забеременела после изнасилования 27 мужчинами в Турции

Батман, 7 декабря. Несовершеннолетнюю жительницу Турции предположительно изнасиловали 27 мужчин, передает издание AhvalNews.

Появилась информация, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов совершили действия сексуального характера с 15-летней школьницей.

Турецкая прокуратура не раскрыла личность ни одного подозреваемого. Сообщается, что в досье пока занесены 11 имен из 27, в отношении двоих мужчин уже возбудили уголовное дело.

Ведомство запретило освещать данный инцидент в СМИ. Оно отрицает причастность к нему государственных деятелей и уже заблокировало новости в социальных сетях, где якобы указаны имена преступников.

Произошедшее стало известно, когда пострадавшая девочка обратилась в больницу с болями в животе. У ребенка подтвердили беременность. Анонимные источники издания Jin News сообщили, что 15-летнюю турчанку заставляли заниматься проституцией, и это не первый раз, когда она оказалась в положении.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что несовершеннолетнюю девушку чуть не изнасиловали в курортном районе Турции. Злоумышленник напал на студентку, когда она ехала на велосипеде.