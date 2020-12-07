Сын Королевой решил продолжить дело Тарзана, показав танцы на шесте

Москва, 7 декабря. Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко Архип решил приобщиться к делу отца, показав своим подписчикам в соцсети занятия на пилоне.

Архип Глушко занимается полденсом (pole dance), где сочетаются элементы спортивной гимнастики и хореографии. Видео с отчетного занятия он опубликовал на своей странице в Instagram. На записи он сверяется с заданиями и исполняет упражнения на пилоне.

«По сравнению с моими предыдущими занятиями спортом (баскетбол и бокс), это самое необычное. Я не мог даже предположить, что когда-нибудь буду заниматься полденсом. Если вы тоже хотите начать, то могу порекомендовать сразу купить мазь от ушибов и синяков, потому что их будет много», — написал 18-летний Архип под видео.

Подписчики молодого человека разделились на два лагеря. Первая половина нахваливает Архипа за его успехи.

«Как здорово учиться владеть своим телом! Молодец! Не каждый сможет сделать пробные вещи!» — пишет в комментариях пользователь под ником ya_ksysha.

«Молодец! И маму твою мы обожаем! На нее смотреть — одно удовольствие!» — добавила zalina.ramazanova.82.

Вторая же половина посчитала, что танцы на шесте — не самое подходящее занятие для молодого человека.

«Бедная Наташа. И этот готовится продолжить династию», — негодует natali_krispinskaya.

«Бедного теперь швыряет то петь, то стриптизить», — с иронией отметила aspirinka78.

«А Наташа-то знает, чем вы занимаетесь? Что-то то раньше рассказывала Галкину у него в программе, что вы будете переводчиком с японского», — пишет vasina9602.

В феврале Королева, рассказывая о жизни своего сына, сообщила, что тот вплотную занялся образованием, поступив на восточное отделение в Высшую школу экономики. Однако уже тогда певица добавила, что востоковедение Архип рассматривает как запасной плацдарм, в его планах — продолжить дело родителей.

В сентябре Архип действительно выпустил свой первый клип на песню «Бутылка вина». Спустя месяц на его Youtube-канале появилась запись еще одной песни «РастафаРай».